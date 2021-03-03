Çobanoğlu: “Dil, bir tür varoluş meselesidir" SAMÜ Prof. Dr. Çobanoğlu’nu ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobanoğlu: “Dil, bir tür varoluş meselesidir" SAMÜ Prof. Dr. Çobanoğlu’nu ağırladı

İHA

Çobanoğlu: “Dil, bir tür varoluş meselesidir" SAMÜ Prof. Dr. Çobanoğlu’nu ağırladı

– Samsun Üniversitesi’nin (SAMÜ) “Çevrimiçi Dil Seminerleri” dizisi kapsamındaki konuğu Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu oldu. Çobanoğlu, “Dil, bir tür varoluş meselesidir. Dilin oluşumu, insanın, toplumun ve onun idrakinin oluşumudur” dedi.
SAMÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) Çevrimiçi Dil Seminerleri dizisi kapsamında, 23 Şubat Salı günü saat Dr. Ahmet KESKİN’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırladı. Çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen programda Çobanoğlu, “Dil, Kültür ve İnsan” konusundaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

“Kültür; insanın doğa ile mücadelesinde ürettiklerinin ve biriktirdiklerinin, doğaya eklediklerinin toplamıdır”
“Bu akşamki konuşmamız dil, kültür ve edebiyat, özellikle de sözlü edebiyat üçgeninde olacaktır” sözleriyle konuşmasına başlayan Çobanoğlu, “Dil ile neleri elde ediyoruz ve dil bize neler sağlıyor? Bir başka cephesiyle de kültür nedir?” sorularını sorarak dinleyicilerin dikkatlerini konuya çekti. İnsanoğlunun milyonlarca yıldır, günümüzdeki fiziksel ve psikolojik potansiyeliyle birebir örtüşen insanın ise en azından üç yüz bin yıldır yeryüzünde olmasına karşın dil kullanımının yeni denilebilecek bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Çobanoğlu; dilin, insanın potansiyel ve yeti olarak doğasında var olduğunu, ama dilin sözcüklerle birlikte kullanımının büyük oranda kültürel bir unsur olduğunu belirtti. Dilin, insanoğlunun oluşturduğu, doğaya eklediği bir unsur olduğunu ve bu cephesiyle de çok dikkat çekici olduğunu ifade eden Çobanoğlu, “Dil olmadan bir insan düşünebilir mi? Dil ile neler elde ediyoruz? Dokunma duyumuzdan hareket edelim; dokunduğumuz bir yerin sıcak, bir başka yerin soğuk olduğunu, dili kullanamayan bir insan da bilebilir, fark edebilir. Ama bu, kelimeler halinde oluşmamışsa, bunu ifade edecek kelimeler yoksa bunu anlatabilmek imkansızdır. Dolayısıyla dil ile düşünce arasında doğrudan bir ilişki var. Homo sapiens denilen, düşünebilen insan türü de dili bu şekilde kullanmasıyla ortaya çıkmıştır denilebilir. Sözcükler öncesi dil, başka canlılarda hâlâ çok yaygın olarak gördüğümüz, birtakım sesler çıkararak birbirini ikaz etme şeklindedir. Yolda giden bir aracı bir başka aracı korna ile uyarması gibi. Diğer canlıların çok tipik bir şekilde, bir amaca yönelik olarak sesler çıkarması da bu şekildedir. Burada ekleyip değiştirerek, kaynaştırarak yoğunlaştırma, farklılaştırma söz konusu değildir. Konuşma ile düşünme arasında dilin bu yönüyle kullanımı insana özgü bir durumdur. İnsanın doğa ile olan mücadelesinde meydana getirdikleri, ekledikleri, özellikle biriktirdikleri kültürü oluşturur. Eğer insan dil vasıtasıyla, düşünme vasıtasıyla duygularını, düşüncelerini ve tecrübelerini biriktiremeseydi, kültür olmazdı” sözlerine yer verdi.

“Dil, bir tür varoluş meselesidir. Dilin oluşumu, insanın, toplumun ve onun idrakinin oluşumudur”
İnsanoğlunun kültürü meydana getirmesindeki temel eyleminin biriktirmek olduğunu, elde edilen bilginin, tecrübenin gerektiğinde kullanıp işe koşulmasının ise dil aracılığıyla mümkün olduğunu vurguluyan Çobanoğlu, “Dil öncesinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıl bile yaşamış olsanız bu yaşamayla dille beraber düşünerek, üreterek yaşama birbirinden çok farklıdır. En basit bir kültürel bilgiyi ya da deneme yanılma yoluyla elde ettiğiniz tecrübeyi yeni kuşaklara aktarmak zorundasınız. Bu dile kolay elli bin, yüz bin, birkaç yüz bin yıl dediğimiz sürede deneme yanılma yoluyla bu bilgiyi elde etme sürecine ne kadar büyük bedeller ödediğimizin farkında olmamız lazım. Eğer dil olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı” diye konuştu.

“İnsanın varoluş macerasında dilin yeri eşsizdir. İnsan doğada kendini dil sayesinde diğer canlılardan ayırt edebilmiştir”
İnsanoğlunun dili kullanmaya başlamasından önce yer yüzündeki her şeyin iç içe geçmiş bir karmaşa ve kaos halinde bulunduğunu, dilin bu bütün içinde uyanan bir idrak olduğunu, insan ve toplumla ilgili temel olguların ortaya çıkmasında şekillenmesinde ve söz konusu idrakin uyanmasında dilin daima öncül bir yere ve role sahip olduğunu ifade eden Çobanoğlu, şunları söyledi:
“İnsanın varoluş macerasında, insanın diğer canlılardan ayrılıp böyle bir canlı oluş macerasında dilin yeri eşsizdir. Zihnin dışında, insan belleğinin, hafızanın dışında herhangi bir duyguyu tecrübeyi muhafaza edebilecek bir imkândan mahrumuz. Yazı bu bakımdan önemli. Yazı ile beraber bir düşünceyi kendi başına bir varoluşa sevk edebiliyorsunuz.”
Dilin insanla ve toplumla olan ilişki ve etkileşimlerine yönelik çok sayıda konunun ele alındığı ve DİLMER Youtube kanalından da canlı olarak yayımlanan “Dil, Kültür ve İnsan” başlıklı konuşma, dinleyenlerin yoğun katılımı, soruları ve katkılarıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OKA’dan ödüllü fotoğraf yarışması Gençlerin kadrajından: “Çevreye Duyarlı Fikirler” fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER OKA’dan ödüllü fotoğraf yarışması Gençlerin ...
Samsun'da FETÖ'den hapis cezaları bulunan 3 emniyet mensubu tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den hapis cezaları bulunan 3 emniyet ...
Suç örgütü operasyonundan 14 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonundan 14 kişi daha adliyeye sevk ...
Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden 'kırmızı'
YEREL HABERLER Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden 'kırmızı'
Samsun'da vaka artışında 'akraba ziyareti' etkisi Başkan Demir: "Kısıtlamada aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun olduğunu görüyoruz" "Bulaşmada aile içi etkileşimin rol oynadığını görüyoruz"
YEREL HABERLER Samsun'da vaka artışında 'akraba ziyareti' ...
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı Samsun'da 14 bin 614 araca 9,7 milyon TL ceza Samsun' Emniyet Müdürlüğü şubat ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı Samsun'da 14 bin ...
Kaymakamdan 'yüz yüze' inceleme
YEREL HABERLER Kaymakamdan 'yüz yüze' inceleme
Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza ...
Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin ...
Atakum’dan yüzlerce minik öğrenciye sürpriz hediye
YEREL HABERLER Atakum’dan yüzlerce minik öğrenciye sürpriz hediye
Havza’ya kapalı sebze pazarı Kapalı sebze pazarı yeri için kamulaştırma yetkisi alındı
YEREL HABERLER Havza’ya kapalı sebze pazarı Kapalı sebze pazarı yeri ...
Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ uyarısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ ...
Samsun'da 800 bin kişiye afet farkındalık eğitimi İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da 800 bin kişiye afet farkındalık eğitimi İl ...
Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin vitrinine çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin ...
Uyku apnesi ve horlamadan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Uyku apnesi ve horlamadan kurtulmak mümkün
Çarşamba Devlet Hastanesi’nde ek önlem
YEREL HABERLER Çarşamba Devlet Hastanesi’nde ek önlem
Engelsiz buluşma
YEREL HABERLER Engelsiz buluşma
Terme'de korona denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Terme'de korona denetimleri arttırıldı
59 bin 952 vakanın 13 bin 19’u Karadeniz’de Türkiye’deki vakaların yüzde 24,58’i Karadeniz Bölgesi’nde
YEREL HABERLER 59 bin 952 vakanın 13 bin 19’u ...
1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı
YEREL HABERLER 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza ...
‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih ediliyor
YEREL HABERLER ‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan ...
Çarşamba'da asayiş denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da asayiş denetimi
OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası
YEREL HABERLER OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası