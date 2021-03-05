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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın dayanışması

İHA

Kadın dayanışması

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Girişimcilik Topluluğu ile bir araya gelen TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Geleceğimiz, üniversiteli kadın öğrencilerimizin nezdinde üreten, hayata değer katan tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum ve 8 Mart’ta dile getirilen sözlerin, anlayışın her daim hakim olmasını temenni ediyorum” dedi.
TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteği ile faaliyetlerine başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki “OMÜ Kadın Girişimciler Topluluğu” üyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında çalışmalarını sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’nun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz’ü ziyaret etti. Akyüz, aynı zamanda TOBB Samsun KGK İcra Komitesi üyesi de olan Prof. Dr. Canan Kazak danışmanlığında ve Damla Önle başkanlığında kısa zamanda organize olarak faaliyetlerine başlayan OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu’na çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akyüz, “Geleceğimiz, üniversiteli kadın öğrencilerimizin nezdinde üreten, hayata değer katan tüm kadınlarımızın da kadınlar gününü kutluyorum ve 8 Mart’ta dile getirilen sözlerin, anlayışın her daim hakim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kariyer planlamasında girişimcilik çok kıymetli"
Ziyarette konuşan TOBB Samsun KGK Başkanı Mihriban Akyüz, gençlerin özellikle üniversite döneminde böyle bir girişimde bulunmasının oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, “Bugün sadece üniversiteden diploma almış olmak yeterli değil. Kariyer şekillendirmede üniversite son durak da değil. Fark oluşturmanız, duygusal zekaya, iletişim kabiliyetinize, networkünüze yatırım yapmış olmanız sahip olduğunuz diplomanızı anlamlı kılacak, güçlendirecek olan unsurlar. Sizler bu konuda farkındalığı yüksek gençlersiniz. Kariyer planlamasında girişimcilik çok kıymetli bir alternatif. Kariyer bağlamında olmasa dahi hayatın her alanında girişimci olacağınızı görebiliyorum. Zaten bu topluluğu kurarak girişimci oldunuz. Sizlerin bu topluluk altında edinmiş olduğunuz misyon çok değerli. Zira kadın girişimciliğinin kültürel yayılımını sağlayacaksınız” diye konuştu.

"Kadının iş gücüne katılımı düşük"
Konuşmasında kadın iş gücünün düşüklüğüne de değinen Mihriban Akyüz, “Ülkemiz nüfusunun yarısını neredeyse kadınlar teşkil ederken, maalesef çalışabilir nüfustaki kadınların iş gücüne katılımı yüzde 30. Oldukça düşük. Ekonominin, girişimciliğin, ülkelerin gücünü tayin ettiği bu düzende kadınların varlık gösteremeyişi geleceğimizin önünde oluşturulan bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kadının hayatın her alanında yer alması, ekonomiye katkı vermesi, çok kıymetli. Kadınlar istedikleri zaman her zorluğun üstesinden gelebilir. Biz kadınlar; organizasyon kabiliyeti gelişmiş, duygusal zekası yüksek, empati kabiliyeti üst düzeyde, çok yönlü düşünce becerisine sahip, üstün donatılarla donatılmış haldeyiz. Doğuştan girişimciyiz. Ancak istatistikler bize kapasitemizi atıl durumda bıraktığımızı söylüyor. Lütfen kapasitemizi ziyan etmeyelim. Hem kendimize hem de ülke olarak ortaya koyduğumuz hedeflere engel olmayalım” şeklinde konuştu.

"Pandemiden kadınlar olumsuz etkilendi"
Pandemiden özellikle kadınların çok olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Akyüz, şunları söyledi:
“Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre dünyada kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerektiğini biliyoruz. Son dönemde kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlü kılmak bu süreyi kısaltmak adına başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere gayret gösterildi. Ancak, son bir yılımızı maalesef pandemi şekillendiriyor. Pandemiden kadınların çok olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin yayımladığı bir araştırma, virüs salgınının kadınlar üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu ve cinsiyet eşitliğindeki 25 yıllık ilerlemeyi tehlikeye soktuğunu ortaya koydu. Salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zamanın arttı. Kadınlar ve kız çocukları aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldı. Pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma bekleniyor, buna fırsat vermemeliyiz. Kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark oluşturduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu biliyoruz.”

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