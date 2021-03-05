Samsun'da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu

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Samsun'da sahilde gezen vatandaşlar kafatası ve kemikler fark edince polise haber verdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar insana ait kafatası, alt çene kemiği ve 6 adet kemik parçalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Kemiklerin üzerlerinde herhangi bir doku olmadığı, yaklaşık 4 yıldan fazla zamana ait olduğu belirlendi. Kemikler savcının talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kemikler üzerinde DNA örnekleri alınıp kayıp olan kişiler ile karşılaştırılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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