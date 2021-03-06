Ertuğrul Sağlam: “Mağlubiyetin tek sorumlusu benim”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 20 yenildikleri Adana Demirspor maçının ardından mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.

Süper Lig yolunda direkt rakiplerinden biri olan Adana Demirspor’a sahasında 20 yenilen Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Süper Lig yolculuğumuzdaki önemli rakiplerimizden birini kendi evimizde ağırladık. Kazandığımız taktirde güzel bir avantaj elde edecektik. Süper Lig için alt grupla farkı açabileceğimiz bir karşılaşma oynadık. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. İstediklerimizi yapamadık ve istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Birisi bu mağlubiyet için suçlu ya da sorumlu bulmak istiyorsa tek sorumlu benim. Bu takımı mağlubiyetin olumsuz etkilerinden bir an evvel arındırıp, Altınordu maçında alınacak galibiyet için hazırlayacak olan insan da benim. Futbol hayatımızda böyle maçları çok oynadık. Böyle mağlubiyetler aldık. Akıllı, tecrübeli ve dava insanları, hedefe odaklanmış insanlar bu gibi durumlarda şunu yaparlar. İyi bir analiz ve sonrası için kendini daha avantajlı duruma geçirebilecek değerleri üretebilirler. Biz bunu yapacağız inşallah. Bu mağlubiyet bize 3 puan kaybettirdi ama belki çok daha fazlasını ve Süper Lig’i gitmeyi kazandıracak değerleri üretecektir. Buna söz verebilirim. Bir an evvel bu mağlubiyetin olumsuz etkilerinden kurtulup, hedefe daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah hepimizin hayali olan Süper Lig’e çıkacağız. Yenildiğimiz için üzgünüz” dedi.

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