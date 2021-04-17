Samsun'da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun polisi denetimlerini artırarak hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de HES kontrolü yaptı.

Korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da da polis ekipleri denetimleri artırdı. Polis ekipleri yoğunlaştırılmış trafik denetiminin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi ile HES kontrolü yaptı ve kural ihlali yapanlara idari yaptırım cezası uyguladı.

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