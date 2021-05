Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta bir araya geldi. Büro olarak kullandığı iş yerinde oturan A.S. (30), iş yerinin camını tıklayarak kendisini dışarı çağıran husumetlisi E.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan A.S., 112 ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.T. ve yanında bulunan 3 kişi 06 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan E.T. ile yanındaki M.K., R.B. ve Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

