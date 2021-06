Atakumlu kadınların el emeği ekonomiye dönüşüyor Atakum’da “Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı” yeniden açıldı

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, yaz boyunca her Cuma günü kadın el emeği ürünlerinin sergileneceği Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı kapılarını açtı. A’dan Z’ye el emeğine dair ürünlerin yer aldığı pazarı ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadını topluma kazandıran, ‘Ben de üretiyorum, ben de varım’ diyen güzel bir proje” dedi.



Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, Atakumlu kadınların el emeği üretimlerinin bütçeye katkı olarak kazandırılabileceği ve her Cuma günü açılacak olan Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı yeniden faaliyete geçti. Önceki yıl, Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlayan pazar, bu defa Banda Aceh parkı içerisinde kapılarını açtı. İlk gününde pazar yerini ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç pazar yerindeki stantları tek tek dolaştı.



El emeğine dair her şey bu pazarda

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, stant sayısının geçen yıla oranla arttığını ifade ederek, “Geçen sene biz, yine bu zamanlar Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı açmıştık. Atakum’da oturan kadınlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri bu pazarda satmaya ve evlerinin ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Geçen yaz boyunca açtık, pandemiden ve mevsim değişikliği dolayı da ara verdik. Bu sene tekrar bugün başladık. Yaz boyunca her Cuma günü devam edecek. Katılım oldukça güzel, hem geçen yıl stant açan kadınlarımız hem de yeni arkadaşlarımız pazarımıza eklendi. Bu sene yer bulabilirsek zaman zaman yazlık bölgelere de gidip, iki üç siteyi kapsayacak bir biçimde pazarımızı açacağız. Amacımız kadınların bütçesine katkıda bulunmak. A’dan Z’ye el emeğine dair her şey bu pazarda bulunabiliyor. Bize her zaman destek olan Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye çok teşekkür ediyoruz. Tüm Samsunluları bekliyoruz” diye konuştu.



Emek pazarı kalıcı olacak

Tüm Samsunluları Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı’na davet eden Başkan Deveci ise, “Kadınlarımız evlerinde el emeği göz nuru çok güçlü ürünler yapmışlar. Emeklerini herkesin beğenisine sunuyorlar. Atakum’un bir eksiği var. Bu tip ürünlerin sergilenebileceği kalıcı bir alan oluşturulmalı. Ya böyle bir açık alan ya da kapalı bir mekan oluşturmak gerekiyor. Herkesin tek tek görüşlerini aldım. Kooperatifimizin, bizim arkadaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Onlar kendi aralarında görüşecekler, ‘Başkan burası’ diyecekler ben de yapacağım. Burada kadınlar bir taraftan üretiyor bir taraftan satıyor. Harıl harıl çalışıyorlar. Kadını topluma kazandıran, ‘Ben de üretiyorum, ben de varım’ diyen güzel bir proje. Bu projeyi hem kırsal hem de kentsel alanda geliştirmek gerekiyor. İlerleyen günlerde kendi tarihi motiflerimizi eser haline getiren halı kilim tezgahları da oluşturmamız gerekiyor. Hem kendi kültürümüzdeki kilim desenlerini yaşatmış oluruz hem de insanlar evlerinde diğer işlerini yaparken üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmuş olurlar” şeklinde konuştu.

