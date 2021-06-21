Samsunspor, Ali Ülgen ile 4 yıllık anlaşma sağladı

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankaraspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ankaraspor takımında forma giyen Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun

2021-06-21 17:17:19



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