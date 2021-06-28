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‘Sertifikalı çoban’ olacaklar ‘Sürü Yönetimi Kursu’na yoğun katılım Kırsal kesimlerde nitelikli çoban olmak için eğitim alıyorlar

İHA

‘Sertifikalı çoban’ olacaklar ‘Sürü Yönetimi Kursu’na yoğun katılım Kırsal kesimlerde nitelikli çoban olmak için eğitim alıyorlar

Samsun’da açılan 'Sürü Yönetimi Kursu'na katılan adaylar, kursun sonunda “sertifikalı çoban” olacaklar.
Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuş kişiler veya kırsal kesimlerdeki gençler çobanlık mesleğine yöneliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise halk eğitim merkezlerinde sürü yönetimine kursuna giderek çobanlık eğitimi almış kişilere "sürü yönetimi" desteği veriyor. Birçok farklı alanda nitelikli bireyler yetiştirmek için açılan halk eğitim kursları korona vakalarının azalmasıyla tekrar faaliyete geçti.
Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde "Sürü Yönetimi Kursu" açıldı. Nitelikli çoban olmak isteyenler kursa yoğun ilgi gösterdi. Kursta eğitimler verilmeye başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli mühendisler adaylara önce teorik, sonra uygulamalı eğitimler verdi.
Kursta öğrendikleri bilgileri sürü başından uygulayan ve genç yaşında çobanlığa merak saran 17 yaşındaki Kurtça Boynukısa ve Mehmet Çiçek, kurstan memnun olduklarını söyledi. Özellikle kendi yaşındaki kişileri de çobanlığa teşvik ettiklerini belirten gençler, ileride bu mesleği yapmak isteklerini dile getirdi.

"Verimi arttırmak için ne gerekiyorsa uzmanlar tarafından kırsal kesimlerde kurslarımız açılacaktır"
Kurslar hakkında bilgi veren Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından kırsal mahallerimizde kurslarımız açılmaya başladı. Projemizin adı ise Kurslarımızla Köylerdeyiz. Özellikle Sürü Yöneticiliği Kursu olmak üzere, arıcılık, aromatik bitki yetiştiriciliği, ilaçlama ve buna benzer 380 kurs açmayı planlıyoruz. Bu Sürü Yöneticiliği Kursu’nu bitiren çobanlarımıza sertifikalara verildikten sonra bunla ilgili Tarım Bakanlığı tarafından ödenek ayrılmaktadır. Sürüleri geliştirmek için ödenekler verilmektedir. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için vatandaşımızın ayağına bizzat giderek mühendislerimiz tarafından bu kurslarımız verilmektedir. İstek olması halinde Vezirköprü'nün tüm mahallelerinde tek tek bu kurslarımızı açabiliriz. İlk olarak Arıca Mahallesi'nde açtık. Bundan sonra da diğer mahallerimize bu kurslarımızı açmak istiyoruz" dedi.

"Devletimizden verilen desteklerden yararlanacak"
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, çiftçinin yanında olduklarını belirterek, “Arıca Mahallemizde açtığımız Sürü Yöneticiliği Kursu’na start vermiş bulunmaktayız. Tabii, bunun devamı gelecek. Mahallerimizde arıcılık kursudur, bağ budama kursudur, aromatik bitki kursudur bu gibi kursları çiftçimizin talebine göre devam ettireceğiz. Her alanda Vezirköprümüzün, çiftçimizin kazancı ile ilgili her yerde biz varız. Sürü yöneticiliği eskiden çobanlık gibi görülüyordu. Şimdi ise sürü yönetici olarak belgesini alacak. Devletimizden verilen desteklerden yararlanacak. Daha bilinçli, daha profesyonel bir şekilde sürü yönetecek. Tabii ki bu kendi sürüsü. Kendi sürüsü olduğu içi kazancı daha fazla olacak" diye konuştu.
Arıca Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ise “Sürü Yöneticiliği Kursu bugün itibarıyla başlamıştır. Tabii, mahallem ve kendi adıma bu kursların devamını istiyoruz. Katılım fazla. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kursiyer Süleyman Şahin de eğitimin verimli geçtiğine dikkat çekerek, “Eskiden hayvancılığın durumu bilirdik. Çobanlık denilirdi. Şimdi üniversite mezunu bile küçükbaş hayvanlar ile tarımla uğraşabiliyor. Bu tür hizmetleri gördüğüm için katıldım ve arkadaşlarımı teşvik ettim" açıklamasında bulundu.
32 kişinin katıldığı kurs 40 saat sürecek.

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