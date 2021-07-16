Özel harekat polisi eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da tartıştığı eşi Emrullah Çitil´i (31) tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çitil, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil´e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 1´inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil´e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında 3 yaşındaki oğullarının da evde olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Çitil emniyetteki işlemlerinin ardından `Eşi kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edildi. Çitil, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi. Mahkemece tutuklanan Çitil cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-07-16 21:03:33
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