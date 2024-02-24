Samsun'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarparak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarparak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Zurap Putkaradze (26) yönetimindeki ZU-732-RA Gürcistan plakalı karnabahar yüklü tır, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda aynı yönde seyreden A.Ö'nün (31) kullandığı 55 ANJ 540 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan motosiklet sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
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