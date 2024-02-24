Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarparak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarparak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Zurap Putkaradze (26) yönetimindeki ZU-732-RA Gürcistan plakalı karnabahar yüklü tır, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda aynı yönde seyreden A.Ö'nün (31) kullandığı 55 ANJ 540 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan motosiklet sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 3-0
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 3-0