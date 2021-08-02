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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltında

İHA

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltında

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen Irak uyruklu H.A.H., A.A.A. ve A.A.R. isimli şahıslara ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 73,19 gram metamfetamin maddesi, 14 gram reçine esrar maddesi, 1,42 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Irak uyruklu H.A.H., A.A.A. ve A.A.R. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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