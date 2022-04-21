Havza'da festival hazırlıkları başladı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde pandemi sonrası ilk kez düzenlenecek olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali hazırlıkları kapsamında toplantı düzenlendi.

Havza Belediye Meclisi Salonu'nda Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. Kaymakam Nayman yaptığı konuşmada, "Festival için çalışmalarımıza başladık. Festivali adına layık şekilde kutlamak için farklı etkinlikler planlanmakta. Önemli olan festivalimize Havzalıların etkin katılımlarının sağlanması gerekmekte. Taslak plan üzerinde yapılacak çalışmalar ile festivalimizin zenginleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılacak. Ben inanıyorum ki kültürel değerlerimizin yaşatıldığı güzel bir festival tertip edilecek. Hem kültürel hem de sosyal anlamda pandemi neden ile bunalan halkımıza nefes aldıracak bir festival tertip etmenin gayretindeyiz" dedi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Uzun bir süredir ara verdiğimiz festivalimiz yeniden tertip edilmesinin heyecanı ile çalışmalarımıza başladık. Özellikle pandemi neden ile 2 yıldır evlerinde sıkışıp kalan halkımızın sosyalleşmesi ve pandemi stresini üzerlerinden atmaları için festivalimiz önemli bir fırsat olacak. Festivalimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Festivallerin amacı düzenlendikleri yerlerin adını duyurmaktır. Bu kapsamda festival içinde yapılacak etkinlikler ilçeye insanların ilgisini çekecek biçimde organize edilmeli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde düzenlenebilecek etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı festival, güreş ve at yarışı komitelerinin ve festival takviminin belirlenmesi için toplanma kararı alındı.

Toplantıya ayrıca Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Kaymakamlığı Yazı İşler Müdürlüğü Personeli Nazım Kaya katıldı.

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