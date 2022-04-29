Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y. hastanelik oldu. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edinilen E.A. olaydan sonra kaçtı.

Irmak Polis Merkezi ekipleri E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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