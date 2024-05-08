Sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK Seçim paraları ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yatacak?
Sandık görevli ücretleri, 31 Mart yerel seçimler sonrası gündemde yer edinmeye devam ediyor. Daha önceki senelerde seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu. Peki Sandık görevli ücretleri yattı mı? 2024 YSK Seçim paraları ödeme tarihleri hakkında detaylar
Yerel seçimler öncesinde sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından belirlenerek açıklandı. Bu kapsamda sandık başında görev alanlar; sandık görevlisi ücreti miktarı ve ödemelerin yapılacağı tarihi mercek altına aldı. Peki seçim paraları ne zaman yatacak, sandık gövlidsi ödeme tarihleri belli mi?
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, yakın zamanda seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.
2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.
2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.
Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.