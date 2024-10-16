Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu 31. bölümü kesintisiz tek parça izle! Sandık Kokusu 16 Ekim 2024 son bölümü canlı ve HD kalitesiyle reklamsız izle!

        Sandık Kokusu 31. bölümü ile bu akşam SHOW TV'de! Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde neler olacak?

        SHOW TV'nin başarılı dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümüyle bu akşam seyirci ile buluşacak. 31. bölümde yine arka arkaya yaşanan gelişmeler izleyiciyi heyecanlandıracak. Diziyi kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz SHOW TV canlı yayına bağlanabilir. İşte, Sandık Kokusu 31. bölüm konusu ve SHOW TV canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler buluştuğu Sandık Kokusu yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında olacak. Diziyi kaçırmak istemeyenler SHOW TV canlı yayınından diziyi kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilir. İşte, SHOW TV canlı yayın ekranı...

        2

        SANDIK KOKUSU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

        Deniz’in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu’nun telefon numarasını hatırlıyordur. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu’yu Deniz’in yanına yetiştirir. Hande, Reha’ya Deniz’in kaybolma haberini verir.

        3

        Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu’dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz’in dönmesi şerefine Kıvanç’ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz’ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem’i arar.

        4

        Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler. Filizlerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Irmak, Kıvançlardan habersiz Tekin’in dükkânına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.

        5

        SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM CANLI İZLE

        Sandık Kokusu 31. bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Bölüm yayınladıktan sonra SHOW TV'nin web sitesine HD kalitesiyle ve tek parça olarak yüklenecek.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        SANDIK KOKUSU 30. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Sandık Kokusu'nun 30. Bölümünde; Can’ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha’nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu’yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha’ya bırakmaya karar verir.

        7

        Dolaşmak için Adalar’a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar’da mahsur kalır. Karsu’dan Bora’nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça’ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora’nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır.

        8

        Bora, Karsu’ya Ayça’ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça’yı kıskanmaya başlamıştır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar