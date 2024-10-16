Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler. Filizlerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Irmak, Kıvançlardan habersiz Tekin’in dükkânına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.