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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' yeni evinde kutlama yemeği veriyor

        Filiz yeni evinde kutlama yemeği veriyor

        Ekranların sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:49
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        Filiz yeni evinde kutlama yemeği veriyor
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        SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu'nun 28'inci bölümünde; Hasan, Filiz’e Kemal’i bir süre oyalayacak sahte belgeler vermiştir. Gülnaz’ın, Filiz’in uyarılarına rağmen çarşafları bahçeye asması komşuları rahatsız eder. Şikâyet için gelen komşu, Gülnaz’ı temizlikçi sanınca olay çıkar. Irmak ve Mert, Kıvanç’ın davasına yardım etmek için bir plan geliştirirler. Filiz, yeni evinde kutlama yemeği vermeye karar verir. Gülnaz da kendi yöresine uygun yemekler yapmaya başlayınca ortalık adeta yemek yarışmasına döner. Hasan, yemeğe Bora’yı da davet eder. Bora’ya göz koyan Ayça, yemek boyu onunla sohbet etmeye çalışır. Can ile yemeğe çıkan Lale, ondan gerçekten hoşlanmaya başladığını fark eder. Nazlı, kursa kayıt yaptırır yaptırmaz Gülnaz’ın gidiş bileti alınır. Gideceğini duyan Gülnaz, hasta numarası yapmaya başlar. Hastaneye giden Gülnaz’ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkar. Reha’nın yalan yanlış bilgilerle çocukları doldurduğunu öğrenen Karsu, sinirlerine hakim olamayıp şirkete gelen Reha’ya saldırır. Şirkette olay çıkmasına öfkelenen Bora, Karsu’yu işten kovar.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #sandık kokusu
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