Sandnes - Mjöndalen maçı rakamları

Sandnes ve Mjöndalen, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 23 puanlı Sandnes 8. sırada bulunuyor, Mjöndalen 35 puana sahip ve 3. sırada. Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mjöndalen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 714 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandnes kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Mjöndalen sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sandnes son haftadaki Fredrikstad müsabasında 3-0 yenildi.

Mjöndalen ise Elverum maçında 0-3 kazandı.

Sandnes, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 8 gol yedi.

Mjöndalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mjöndalen, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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