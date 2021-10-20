DHA

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı sırada dönüş yapmak için kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 M 0188 plakalı halk otobüsü, önüne aniden çıkan 16 AHN 753 plakalı otomobil ile çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü trafik lambasına çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otobüs ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.