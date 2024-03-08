Sağlık-Sen, ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı

SAĞLIKve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), Türkiye'deki ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Sağlık-Sen, Türkiye genelinde hayata geçirmeyi hedeflediği kreş projesinin ilk adımını Şanlıurfa'da attı. Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kreş açılışına, Sendika Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sendika üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

'PERSONELİMİZİN YÜZDE 70'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR'

Törende konuşan Mahmut Faruk Doğan, "Bizler önemli bir iş yapıyoruz. Yıllardır toplu sözleşmelerde hep gündeme getiriyoruz. Çünkü 7 gün 24 saat hizmet veren, milletine hizmet eden bir sağlık camiasının temsilcileriyiz. Bizim hemşiremiz, bizim hekimimiz, bizim röntgen teknisyenlerimiz ve paramediğimiz Şanlıurfa halkına hizmet veriyor. Bu hizmeti veren personelimizin yüzde 60'ı, yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda anne. Bu anneler, evlatlarını güvenli bir yere, sağlıklı bir yere bırakmaları doğrultusunda hep bir yer aradılar. Bu durumu hep toplu sözleşmelerde gündeme getirdik. Ama bazı talepler haliyle olmayabiliyor" dedi.

10 AY ÖNCE ADIM ATILDI

Doğan, "Biz de sendika genel merkezi olarak 10 ay önce yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu işe el atma kararı aldık. Bu çalışma ile sendika çalışanlarımızın farkındalığını ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz. Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiler yetiştireceğiz. Sağlık çalışanlarımız işlerinde çalışırken çocuklarının da güvenli bir yerde olduğunu bilerek huzurlu bir şekilde işlerini yapacak. Biz de bu niyetle inşallah bu hizmeti başlattık. Bu hizmetlerimiz inşallah bütün ülkemizde devam edecektir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile kreşi gezen Doğan ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Açılışı yapılan kreşten, 80 çocuğun yararlanacağı belirtildi.