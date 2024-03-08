Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sağlık-Sen, ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı

        SAĞLIKve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), Türkiye'deki ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık-Sen, ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIKve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), Türkiye'deki ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiller yetiştireceğiz" dedi.

        Sağlık-Sen, Türkiye genelinde hayata geçirmeyi hedeflediği kreş projesinin ilk adımını Şanlıurfa'da attı. Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kreş açılışına, Sendika Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sendika üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

        'PERSONELİMİZİN YÜZDE 70'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR'

        Törende konuşan Mahmut Faruk Doğan, "Bizler önemli bir iş yapıyoruz. Yıllardır toplu sözleşmelerde hep gündeme getiriyoruz. Çünkü 7 gün 24 saat hizmet veren, milletine hizmet eden bir sağlık camiasının temsilcileriyiz. Bizim hemşiremiz, bizim hekimimiz, bizim röntgen teknisyenlerimiz ve paramediğimiz Şanlıurfa halkına hizmet veriyor. Bu hizmeti veren personelimizin yüzde 60'ı, yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda anne. Bu anneler, evlatlarını güvenli bir yere, sağlıklı bir yere bırakmaları doğrultusunda hep bir yer aradılar. Bu durumu hep toplu sözleşmelerde gündeme getirdik. Ama bazı talepler haliyle olmayabiliyor" dedi.

        10 AY ÖNCE ADIM ATILDI

        Doğan, "Biz de sendika genel merkezi olarak 10 ay önce yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu işe el atma kararı aldık. Bu çalışma ile sendika çalışanlarımızın farkındalığını ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz. Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiler yetiştireceğiz. Sağlık çalışanlarımız işlerinde çalışırken çocuklarının da güvenli bir yerde olduğunu bilerek huzurlu bir şekilde işlerini yapacak. Biz de bu niyetle inşallah bu hizmeti başlattık. Bu hizmetlerimiz inşallah bütün ülkemizde devam edecektir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Açılış kurdelesinin kesilmesi ile kreşi gezen Doğan ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Açılışı yapılan kreşten, 80 çocuğun yararlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Sağlık-Sen yurt genelinde kreş açacak
        Sağlık-Sen yurt genelinde kreş açacak
        Göbeklitepe 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
        Göbeklitepe 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
        "Peygamberler şehri" Şanlıurfa ramazana hazır
        "Peygamberler şehri" Şanlıurfa ramazana hazır
        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı