Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "Peygamberler şehri" Şanlıurfa ramazana hazır

        İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, 11 ayın sultanı ramazanın özüne uygun geçirilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Peygamberler şehri" Şanlıurfa ramazana hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, 11 ayın sultanı ramazanın özüne uygun geçirilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

        "Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, kültürel değerlerinin yanı sıra inanç turizminde ön plana çıkıyor.

        Kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

        İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan Balıklıgöl ve Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı" her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        - Hasar gören camilerde onarım sürüyor

        Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde de kentteki 2 bin 144 camiden 1'i yıkıldı, 48'i ağır, 131'i de orta derecede hasar aldı.

        Hizmetleri etkileyecek şekilde hasar alan 180 camiden 54'ü tadilatın ardından ibadete açıldı, 126 camide ise bakım, onarım ve restorasyon işlemleri devam ediyor.

        İl Müftülüğü, kentte ramazanın özüne uygun şekilde geçirilmesi için camilerde yürütülen çalışmaları tamamladı.

        İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan, AA muhabirine, geçen yıl deprem ve sel felaketi nedediyle bazı camilerin kapandığını söyledi.

        Hafif hasarlı olan camilerin tamirat ve tadilatını yaparak hızlıca ibadete açtıklarını belirten Aslan, "Bazılarının çalışması devam etmekte. Özellikle ramazanda cemaatimizin manevi duygusallığı yoğunlaştığından dolayı camilerimize önem vermekteyiz. Özellikle cemaatin yoğun olarak camilerimize rağbet görmesinden dolayı ramazan ayı öncesi bizler cami cemaatimizi camilerde iyi karşılamak adına temizlik faaliyetimiz var. Bunu da hem İl Müftülüğü hem de ilçe müftülükleri ve belediyelerimizle beraber bu temizlik faaliyetini yürütmekteyiz." diye konuştu.

        - Enderun usulü teravih geleneğini sürdürülecek

        Teravih namazını yaklaşık 2 bin camide eda edeceklerini dile getiren Aslan, cemaati Kur'an-ı Kerim ile buluşturmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

        Kentte Enderun usulü teravih geleneğini sürdüreceklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Birkaç yıldır Şanlıurfa'da özellikle bazı hocalarımızın, bazı belediyelerimizin destekleriyle Osmanlı döneminden kalan bir Enderun usulü teravih geleneği söz konusu. Bizler burada da bu geleneği yaşatma adına bir gayret içerisindeyiz. Özellikle dışarıdan getireceğimiz hocalarla cemaatimize farklı ses, farklı nefeslerin dinlenmesine vesile olacağız. Her hafta cumayı cumartesi gününe bağlayan gece inşallah Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde bu Enderun usulü teravihimiz icra edilmiş olacaktır. Ramazan ayı geldiğinde özellikle insanların kendi nefislerini terbiye etme adına itikafa girmeleri söz konusu. Bu da insanların rağbet gösterdiği camileri biz göz önünde bulunduruyoruz. Herhangi bir sıkıntıya düşmeyecek şekilde planlamasını yapıyoruz. Bu yıl da planlamasını yaptık. Vatandaşlarımızı ramazanın özellikle son 10 gününde camilerimizde inşallah itikafla ağırlayacağız."

        Merkez ve ilçelerde bazı camilerde hatimle teravih geleneğini sürdüreceklerini kaydeden Aslan, "Vatandaşlarımız sıkıntısız bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmek için öncesinden gerekli toplantılar, planlamalar, bütün hazırlıklarımız ona göre yapıldı. inşallah vatandaşlarımızı camilerde ağırlayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı
        Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı
        Vali Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı
        Vali Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı