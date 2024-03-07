Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden öğretmen F.G, Ofis Mahallesi'nde tanımadığı bir kişinin telefonunu çalmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.