Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, asfalt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, asfalt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı asfalt tankeri, Kışla Mahallesi'nde refüjü aşarak yolun karşı şeridine geçti. Tanker, Mehmet Aktaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, daha sonra da İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan Mehmet Aktaş, Ercan Şavluk ve Sinan Kırıcı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Aktaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı
        Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı
        Vali Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı
        Vali Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı