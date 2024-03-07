Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.
Hükümlünün üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
İşlemlerini ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.
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