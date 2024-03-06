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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:27
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Velid Muheydi (25) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Velid Muheydi kurtarılmadı.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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