Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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