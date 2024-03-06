Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheliye gözaltı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

        Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

        Bu bilgiler doğrultusunda 600 personelin katılımıyla şafak vakti merkez ilçeler Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayları ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

        Bu kişilerin adreslerinde dedektör köpek ve yer altı arama cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, cripto para üretim cihazı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu: