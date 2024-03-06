Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Murat Kılıç idaresindeki 06 CIT 967 plakalı otomobil, Göbeklitepe yolunda M.A. yönetimindeki 27 ACE 040 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki aynı aileden Murat, Saliha, Saadet, Ayşe ve Zerrin Kılıç yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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