Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Murat Kılıç idaresindeki 06 CIT 967 plakalı otomobil, Göbeklitepe yolunda M.A. yönetimindeki 27 ACE 040 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki aynı aileden Murat, Saliha, Saadet, Ayşe ve Zerrin Kılıç yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı; o anlar kamerada
        Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı; o anlar kamerada
        Belediye işçileri yüzde 110 zammı halay çekerek kutladı
        Belediye işçileri yüzde 110 zammı halay çekerek kutladı