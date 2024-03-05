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        Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı; o anlar kamerada

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kız alıp verme konusunda husumetli 2 aile arasında çıkan; taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:05
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        Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı; o anlar kamerada
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kız alıp verme konusunda husumetli 2 aile arasında çıkan; taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bu bölgede karşılaşan husumetli 2 aile fertleri arasında kız alıp verme konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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