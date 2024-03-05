Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı; o anlar kamerada

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kız alıp verme konusunda husumetli 2 aile arasında çıkan; taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bu bölgede karşılaşan husumetli 2 aile fertleri arasında kız alıp verme konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.