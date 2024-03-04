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        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden trafik polisi, yangına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:24
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        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden trafik polisi, yangına müdahale etti.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Dicle Mahallesi 3’üncü sokakta devriye sırasında, 01 VU 212 plakalı aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören polis ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası tamamen söndürüldü.

        Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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