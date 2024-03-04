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        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:44
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        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 14 bin 851 şahıs sorgulandı, 2 bin 864 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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