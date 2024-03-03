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        Şanlıurfa'da arazi kavgası; baba öldürüldü, oğlu yaralı

        ŞANLIURFA'da,iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:55
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        Şanlıurfa'da arazi kavgası; baba öldürüldü, oğlu yaralı
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        ŞANLIURFA'da,iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

        Olay, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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