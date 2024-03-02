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        Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu

        AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Salih Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:13
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        Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Salih Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Ekinci, programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

        Muhtarlara son 5 yılda ilçede yapılan hizmetleri anlatan Ekinci, ilçenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

        Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Ekinci, "Yol arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız olan muhtarlarımızı dinlemek, birlikte hareket etmek ve yeni dönemde de Viranşehir'deki her soruna çözüm üretmek için istişarelerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

        Toplantıda muhtarlar da mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.

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