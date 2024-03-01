Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

ŞANLIURFA’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 13’ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve dolandırıcılık yapan bir şebekeyi belirledi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.