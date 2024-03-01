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        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

        ŞANLIURFA'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:00
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        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 13’ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve dolandırıcılık yapan bir şebekeyi belirledi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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