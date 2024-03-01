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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:14
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız öldü.

        M.M.B. idaresindeki 46 BT 330 plakalı otomobil, Şenevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Çiftçi'ye (19) çarptı.

        Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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