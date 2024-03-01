Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız öldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız öldü.
M.M.B. idaresindeki 46 BT 330 plakalı otomobil, Şenevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Çiftçi'ye (19) çarptı.
Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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