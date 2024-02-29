Şanlıurfa'da hijyen denetimi yapıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi yapıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi yapıldı.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan market ve fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında bir bölümü fırın, bir bölümü ise market olarak kullanılan iş yerinde, hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Ekiplerce iş yerine idari para cezası kesilerek işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
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