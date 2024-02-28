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        Başkan Beyazgül sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:11
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        Başkan Beyazgül sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu.

        AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Beyazgül, belediye bünyesindeki kütüphanelerde ve ŞANMEK'te KPSS'ye hazırlanan öğrencilerle Mehmet Akif İnan Konferans salonunda buluştu.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini ve eğitim alanındaki çalışmalara her zaman destek verdiklerini aktaran Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde oluşturulan kütüphanelerde öğrencilerimize ders çalışma imkanı sunuyoruz. Çok ince kitaplarda çok fazla değer var. Kütüphanelerdeki sınıfları ziyaret ettiğimde herkesin ders çalışmaya motive olduğunu gördüm. Öğrencilerimizin gelecekle ilgili muhakkak çok güzel hayalleri vardır. O güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Yeni dönemde Şanlıurfa'ya bir kongre merkezi açacağız. Derslik ve tiyatrolarında yer alacağı kongre merkezini oluşturuyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin Şehir tiyatrosu var ve bu tiyatro ekibini izlemenizi tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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