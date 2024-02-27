Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 53 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 53 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 53 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 53 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalar yürütüyor.

        Bu kapsamda 13 ilçede belirlenen 53 adrese 706 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aynı zamanda operasyon düzenlenen güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

        Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Yollarda yapılan uygulamada ise çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli gözaltına alındı.

        - Elektrik süpürgesi içerisinde silah bulundu

        Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, elektrik süpürgesi içerisinde bir tabanca bulundu. Adreslerde ayrıca 2 makineli tabanca, 1 uzun namlulu silah, ruhsatsız 16 tabanca ve 21 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 1038 mermi ve 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalıntı 1 otomobile de el konuldu.

        Gözaltına alınan 87 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Evlendi
        Evlendi
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tırdan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da tırdan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor – Tuzlaspor: 0-0
        Şanlıurfaspor – Tuzlaspor: 0-0