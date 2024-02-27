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        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 267 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:20
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        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 267 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.

        Ekipler, 1-26 Şubat'ta yaptıkları operasyonlarda 267 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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