Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Erik (23) idaresindeki 59 TL 525 plakalı minibüs, Siverek - kırsal Kamışlı Mahallesi yolunda, İbrahim Bilgiç'in (32) kullandığı 33 AKE 713 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile İrfan Çay (27), Özlem Çay (28) ve Hebunsu Çay (1) yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        G.Saray'dan flaş paylaşım! TFF ve F.Bahçe...
        G.Saray'dan flaş paylaşım! TFF ve F.Bahçe...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
        Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
        Foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
        Foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
        "Fırat"ın balıkları yurt dışında talep görüyor
        "Fırat"ın balıkları yurt dışında talep görüyor
        Şanlıurfa'da 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Süper Kupa maçı Şanlıurfa turizmine katkı sunacak
        Süper Kupa maçı Şanlıurfa turizmine katkı sunacak
        Şanlıurfa'da evin yıkılan duvarının altında kalan kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da evin yıkılan duvarının altında kalan kişi yaralandı