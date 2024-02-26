Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yunus Emre Erik (23) idaresindeki 59 TL 525 plakalı minibüs, Siverek - kırsal Kamışlı Mahallesi yolunda, İbrahim Bilgiç'in (32) kullandığı 33 AKE 713 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile İrfan Çay (27), Özlem Çay (28) ve Hebunsu Çay (1) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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