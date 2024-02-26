Foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

ŞANLIURFA'daevinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen Taha Çiftçioğlu, (3), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçesi Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu, üstü açık foseptiğe düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu. Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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