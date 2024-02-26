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        Foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

        ŞANLIURFA'daevinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen Taha Çiftçioğlu, (3), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçesi Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu, üstü açık foseptiğe düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu. Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:05
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        Foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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        ŞANLIURFA'daevinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen Taha Çiftçioğlu, (3), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçesi Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu, üstü açık foseptiğe düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu. Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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