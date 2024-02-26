"Fırat"ın balıkları yurt dışında talep görüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde yetiştirilen balıklar, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik havzasında kurulan çiftliklerde balık üretimi yapılıyor.

Balık üretim tesislerini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İç sulardaki Türk somonunun dünyayla rekabet edebilecek şekilde burada üretildiğini belirten Aksoy, "Şanlıurfa'da yaklaşık 20 bin ton balık üretiyoruz. Ürettiğimiz bu balıkların ihracatta katkısı yaklaşık 100 milyon dolar civarında. Türkiye'nin şu anda bu yıl ihracat rakamı 1 milyar 800 milyon dolar civarında. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden bu tarafa tarımın bütün sektörleri, balıkçılık da buna dahil üretim noktasında çok müthiş bir ivme kazandı. Biz stratejik alan olarak gördüğümüz için üretimin her kademesine destek veriyoruz. Özellikle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman Bakanımızın gayretiyle inşallah gelecek yıl bu rakamı biz 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İç sulardaki Türk somonu dünyayla rekabet edebilecek şekilde burada üretiliyor. Sağlıklı ve doğru bir şekilde de soğuk zincirle ihraç ediliyor." dedi.

Balık üretim tesislerine devletin destek verdiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bütün üretim tesislerine bizim hem kırsal kalkınma hem TKDK hem de Ziraat Bankası üzerinden yüzde yetmiş beşe yakın hibe destekleri var. Özellikle yavru üretimine büyük destek veriyoruz. Sadece Şanlıurfa'da biz geçen sene 33 milyon adet yavru balık üretip ve bunları iç sulardaki GAP bölgesindeki 9 tane ilimize verdik. Bunda 33 milyon balığın yaklaşık olarak 22 milyonu sazan balığı. Geriye kalanı da şabut balığıydı. Şabut balığı da Fırat'ın korunan ve özel türlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu üretim merkezi Bozova ilçemizde. Türkiye'nin en büyük üretim istasyonu. Dünyada da ikinci sırada. İnşallah bu işletmemizi de balık üretim merkezi olarak balıkçılarımızın hizmetine sunarsak üretim noktasında da Türkiye herhalde Norveç'ten sonra dünyadaki en önemli ülke olacaktır. Türk somonu noktasında bir yere gelmiş olacağız."

Balıkçılık sektörü olarak son 20 yılda 80 kat büyüdüklerini dile getiren Aksoy, "Bu tabii devletimizin verdiği büyük teşviklerle oldu. Sadece iç sularda düşünmeyelim bunu. Kıyı balıkçılığı yapan, denizlerde de balıkçılık yapan bütün balıkçılarımızı teknelerinin boyunlarını büyütme, ekipmanlarını yenileme, ağlarını yenilemeyle ilgili devletimiz kredi verdi. O balıkçılarımız da bu noktadan çok faydalandılar. Türkiye balıkçılığı şu anda dünyayla rekabet edebilecek bir noktada." diye konuştu.

Aksoy, Şanlıurfa'da üretilen somon balığının büyük bir kısmını Rusya'ya ihraç ettiklerine dikkati çekerek, "Bizim sadece Türkiye genelinde iç sularda somon balıklarımız 33 ülkeye gidiyor. Ama bizim Şanlıurfa'da Birecik Havzasında ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı Rusya'ya ihraç ediliyor. Ama Karadeniz'e gittikten sonra üç ay bunları tatlı su balığında deniz suyunda üç ay bekletilip orada da beslenip deniz somunu diye ayrı bir tescil alıp başka ülkelere de ihraç ediliyor. Özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde balıkla ilgili en çok üretilen il Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.