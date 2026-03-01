Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası uygulandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası uygulandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

        Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da temel eğitimde okula hiç gitmeyen, sürekli devamsız durumdaki çocukların okula devamını sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

        Yürüttükleri kapsamlı takip ve okula kazandırma çalışmaları sonucunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin daha okullarına kavuşmasını sağladıklarını belirten Şıldak, "Böylece ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 19 bin olan sürekli devamsız öğrenci sayısı 16 bin 749'a düştü. Eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde okula devamını sağladığımız öğrenci sayısı 25 bin 294'e ulaştı. Çocuğunu okula göndermeyen, bu konudaki uyarıları dikkate almayan 1357 velimize de idari para cezası uyguladık. Ailelerimizin duyarlı davranarak en değerli varlıkları olan çocuklarını geleceğe hazırlamak için onları şimdi okullarıyla buluşturacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılı...
        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılı...
        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek
        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek
        Belediye başkanı, veresiye defterini tartıp 50 bin TL'ye satın aldı
        Belediye başkanı, veresiye defterini tartıp 50 bin TL'ye satın aldı
        "Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu Belediye başkanı kiloyla vere...
        "Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu Belediye başkanı kiloyla vere...
        Şanlıurfalı doğaseverler Rumkale'de bağımlılık ve şiddete karşı yürüdü
        Şanlıurfalı doğaseverler Rumkale'de bağımlılık ve şiddete karşı yürüdü
        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı