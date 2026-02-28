Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kırsal Özlü Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oyun oynayan M. Y. (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

