        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kırsal Özlü Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oyun oynayan M. Y. (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.

        Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

