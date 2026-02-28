Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kırsal Yaslıca Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan G.K. ve F.D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

