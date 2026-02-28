Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Kırsal Yaslıca Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan G.K. ve F.D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

