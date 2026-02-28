Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Borani

        GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan ve kış aylarında sıklıkla tüketilen coğrafi işaret tescilli "Urfa pencer (pazı) boranisi", lezzetiyle öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Borani

        GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan ve kış aylarında sıklıkla tüketilen coğrafi işaret tescilli "Urfa pencer (pazı) boranisi", lezzetiyle öne çıkıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Şanlıurfa'nın borani yemeğinin yapımı anlatıldı.

        Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi kentte zahmetli olmasından dolayı yapımı giderek azalsa da evlerde bir araya gelen kadınlar, özel günlerde bu yemeği yaşatmaya devam ediyor.

        Görüntüsüyle göze, lezzetiyle mideye hitap eden borani, kentin unutulmaya yüz tutmuş değerleri arasında yer alıyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Ayşe Akyol, boraninin Şanlıurfa'nın eşsiz mutfağının önemli lezzetlerinden olduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan bu yemeği gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Boraninin geçmişinin eski dönemlere dayandığını dile getiren Akyol, rivayete göre yemeğin adının yetenekli Pers prensesinden geldiğini, zamanla çok beğenilen yemekler için de "borani" adının kullanılmaya başlandığını belirtti.

        Borani yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (5 kişilik)

        • 1 kilogram et
        • Yarım kilogram pancar sapı
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 avuç kuyruk yağı
        • 2 su bardağı haşlanmış nohut
        • Tuz
        • Etleri kavurmak için sade Urfa yağı

        *Köftesi için ​​​​​​​

        • 2 su bardağı köftelik bulgur
        • 1 adet yumurta
        • 1 su bardağı irmik
        • Yarım çay bardağı un
        • Pul biber
        • Karabiber
        • Tuz

        Yapılışı

        1. Öncelikle bulgur biraz sıcak su ile ıslatılır.

        2. Kuşbaşı doğranan etler, düdüklü tencerede 15 dakika pişirilir.

        3. Pancar sapları, küçük küçük doğranıp 5 dakika haşlanır.

        4. Etin pişmesinin ardından ocak kapatılıp suyu alınır.

        5. Düdüklü tenceredeki etin üzerine küçük doğranmış soğan ve kuyruk yağı eklenip kavrulur.

        6. Kavurduktan sonra haşlanan pancar sapları süzülüp etin üzerine eklenir.

        7. Haşlanmış nohut da eklenip ayrılan et suyu üzerine dökülür.

        8. Tuz da ekleyip kaynayınca düdüklünün kapağı kapatılır, kısık ateşte 40 dakika kadar pişirilir.

        9. O arada köfteler için bulgurun üzerine irmik, yumurta, tuz, karabiber, pul biber ve un eklenip iyice yoğurulur.

        10. Yuvalanıp yağda kızartılan köfteler, servis tabağına alınır.

        11. Piştikten sonra tabaklara bırakılan yemeğin üzerine köfteler eklenir.

        12. Borani, isteğe göre sarımsaklı yoğurtla da servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı
        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi ya...
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi ya...
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
        Viranşehir'de kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
        Viranşehir'de kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi