Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarıdan umutlu

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarının ilk maçında evlerinde oynayacakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarıdan umutlu

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarının ilk maçında evlerinde oynayacakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Astor Enerji Şanlıurfa Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

        Yarın sahalarında karşılaşacakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçına iyi hazırlandıklarını ve galip gelmek istediklerini ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

        "Devre arasında oyuncularımıza verilen 1 haftalık iznin ardından çalışmalarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Ayrıca takıma kadromuza kattığımız yeni oyuncumuzla daha güçlü bir ekip olduk ve onunla sayı üretmede daha rahatlayacağız inşallah. Yarın ikinci yarının ilk maçımızda evimizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacağız. İnşallah bu maçı kazanarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bu sene ligin yeni ekibi olduğumuz için ilk yarıda istediğimiz sonuçları alamadık. Hatalarımızdan ders çıkararak ikinci yarıya daha güçlü bir takım olarak giriyoruz. İlk yarıdaki maçlarımızda taraftarlarımızdan istediğimiz desteği göremedik. İkinci yarıda tüm taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        MEMLEKET SOFRASI - Borani
        MEMLEKET SOFRASI - Borani
        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı
        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi ya...
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi ya...
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı