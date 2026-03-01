Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılıyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Arabesk müziğinin ünlü temsilcilerinden, hayranları tarafından "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılıyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Arabesk müziğinin ünlü temsilcilerinden, hayranları tarafından "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.


        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu Gürses'in adına 1 Ekim 2013'te "Müslüm Gürses Müzesi" açıldı.

        Müze, yaklaşık 5 yıl önce Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşam Parkı'ndaki yeni yerine taşındı.

        Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda özel eşyalarının sergilendiği müze, 13 yıldır sevenlerini misafir ediyor.

        Müzede, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, kasetleri, müzik aletleri, ödülleri, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ile ayakkabıları gibi özel eşyaları sergileniyor.

        - "Sanatı halk içindi, sevda içindi"

        Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine, Şanlıurfalı sanatçı Müslüm Gürses'i vefatının 13. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

        Müslüm Gürses gibi önemli sanatçıların dünyaya ve insanlığa mal olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Sevenleri ve etkilenenleri çok oldu. Bir dönem rüzgar gibi esti Müslüm Gürses. Bir hemşehrisi olarak anıları ve elbiseleri Nur Hanım (Muhterem Nur) tarafından Karaköprü Belediyemize bağışlanmıştı. Belediyemiz Yaşam Parkı'ndaki müzede Müslüm Gürses'i yaşattı. Yılda yaklaşık 25 bin ziyaretçi müzemizi ziyaret ediyor. Sürekli ziyaretçi artışı oluyor. Sanatçının kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Sadece vefat etme ile bitmiyor. Duyguları hala insanların beyninde sevdasında ve yüreğinde, Müslüm Gürses öyle bir sanatçı. Buradan tekrar özlemle, hasretle yad ediyorum. Gerçekten özledik, ben de Müslüm dinlerdim. Anlamında çok büyük derinlikler vardı. Sanatı halk içindi, sevda içindi. Kendisi dünyada gerçek anlamda baba olmadı ama manevi anlamda tüm gençliğe de baba olarak vefat etmeyi nasip etti. Allah'tan rahmet diliyorum."

        - "Şarkılarıyla büyüdük"

        "Müslüm Baba"nın ölümünün 13. yılında müzeyi ziyaret eden Mehmet Demir ise "Çocukluktan beri seviyoruz, şarkılarıyla büyüdük. Ziyarette ister istemez duygulandım. Hep onun şarkılarını dinledik, onunla büyüdük. Hayatımız Müslüm Baba, yani bu anlatılmaz yaşanır ancak. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın. Çocuğu hiç yoktu ama o herkesin babasıdır, bizim babamızdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek
        Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek
        Belediye başkanı, veresiye defterini tartıp 50 bin TL'ye satın aldı
        Belediye başkanı, veresiye defterini tartıp 50 bin TL'ye satın aldı
        "Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu Belediye başkanı kiloyla vere...
        "Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu Belediye başkanı kiloyla vere...
        Şanlıurfalı doğaseverler Rumkale'de bağımlılık ve şiddete karşı yürüdü
        Şanlıurfalı doğaseverler Rumkale'de bağımlılık ve şiddete karşı yürüdü
        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı