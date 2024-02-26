Şanlıurfa'da 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda yapılan çalışmada 34 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 1 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

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