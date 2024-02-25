Şanlıurfa'da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 zanlının ise gözaltına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

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