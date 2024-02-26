Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şair Nabi Mahallesinde bir binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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